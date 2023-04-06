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Son dakika haberi YSK'dan Emek ve Özgürlük İttifakı açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Emek Partisi Genel Başkanlığı (EMEP) tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen yazıda; partilerinin 24 Mart 2023 tarihinde teslim ettiği protokolle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında gireceğini beyan ettiği, ancak parti genel yönetim kurulunun yeni kararı uyarınca anılan seçime Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girmekten vazgeçtikleri bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı

Giriş: 06.04.2023 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: YSK'dan Emek ve Özgürlük İttifakı açıklaması
EMEP, Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan ayrıldı
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AA

Emek Partisi'nin (EMEP), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan çekildiğine dair karar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinde yayımlandı.

YSK'nin kararında, 24 Mart'ta Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve EMEP'in, seçimlere "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla girmek adına YSK Başkanlığına ittifak protokolü sunduğu anımsatıldı.

EMEP'in, 1 Nisan tarihli dilekçesinde ise ittifaktan çekilme kararı aldığını YSK'ye bildirdiği ifade edilen kararda, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bundan sonra Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile TİP arasında devam edeceğine karar verildiği aktarıldı. İlgili karar, her partiye de bildirilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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