YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, itiraz sürecinin başladığını belirtti.

YSK Başkanı yaptığı açıklamada, "Salı günü saat 15.00'e kadar YSK'ya itiraz hakkı var. İlçe seçim kurulumuz bunu inceleyerek perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl seçim kurulunun cevap verme süresi 2 gün. Ardından 3 gün içinde tekrar itiraz hakkı var. Seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

YSK VERİLERİNE GÖRE İŞTE SONUÇLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlandı. Rakamlar dün itibariyle yüzde 100 sisteme işlendi.

Kayıtlı seçmen sayısı 10.560.963.

Oy kullanan seçmen sayısı 8.925.063.

Geçerli oy 8.746.464

Geçersiz oy 178.159.

Katılım oranı %84.5 olarak gerçekleşti.

Adayların aldığı oylar

Ekrem İmamoğlu 4.741.868 yüzde 54.21

Binali Yıldırım 3.935.453 yüzde 44.99

Necdet Gökçınar 47.829 yüzde sıfır 55

Mustafa İlker Yücel 14.545 yüzde sıfır 17