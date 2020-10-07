Yozgat'ta iki yük treni çarpıştı: 2 yaralı!

Olay, saat 16.00 sularında Yerköy ilçesinde meydana geldi. Kayseri'den gelen 22030 sayılı yük treni ile Ankara'dan gelen 22022 sayılı yük treni, Yerköy tren istasyonu ile Karaosmanoğlu tren istasyonu arasında bulunan Karanlıkdere mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

İHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 2 makinist trenin içinde sıkışarak yaralandı.