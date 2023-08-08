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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İzmir’de tur teknesinde yangın: Yolcular denize atlayıp kurtuldu!

        Yolcular denize atlayıp kurtuldu!

        İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde yolcuların bulunduğu tur teknesinde yangın çıktı. Yolcular denize atlayarak canlarını kurtarırken, korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 08:45
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        Yolcular denize atlayıp kurtuldu!
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        İzmir'de olay, geçtiğimiz pazar günü Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı teknenin mutfak kısmında yangın çıktı.

        40 YOLCU KENDİSİNİ DENİZE ATTI

        İHA'da yer alan habere göre alevler hızla büyürken, panik yaşayan yaklaşık 40 yolcu kendisini denize attı. Bu esnada yakınlarda bulunan diğer tekne sahipleri de alevlere müdahale için yardıma geldi.

        YANGINI SÖNDÜRMEYE KALKTILAR

        Denize atlayan erkek yolcular daha sonra tekneye çıkarak mürettebat ile birlikte müdahale ettikleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

        Tekne sahibi ve mürettebatın yanı sıra erkek yolcuların da katılımıyla soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
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