DHA

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunda meydana geldi. Aynur Çelik yönetimindeki 03 AAB 390 plakalı otomobille Ayhan Engin'in kullandığı 41 LD 051 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, kazanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Aynur Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitiren Aynur Çelik'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu.

Otobüs şoförü ifadesi için gözaltına alınırken, yolcular da bir başka otobüse aktarılarak gönderildi.