Yolcu otobüsü, otomobile çarpıp devrildi!
Malatya'da, otomobille çarpıştıktan sonra devrilen otobüsteki 19 kişi ile ciddi hasar gören otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 22 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi
Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
22 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 19 kişi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. 22 yaralı, ambulanslarla çevredeki en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.