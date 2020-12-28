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HaberlerGündemSon dakika: Hakkari-Yüksekova karayolunda FECİ KAZA! Yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı! 4 ölü 5 yaralı

Son dakika haberi Yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Hakkari-Yüksekova karayolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

28.12.2020 - 09:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hakkari-Yüksekova karayolunda FECİ KAZA! Yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı! 4 ölü 5 yaralı
Yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı! 4 ölü, 5 yaralı
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İHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova-Van karayolu üzerinde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile TIR, yoğun sisten dolayı çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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