Yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı! 4 ölü, 5 yaralı

İHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova-Van karayolu üzerinde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile TIR, yoğun sisten dolayı çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.