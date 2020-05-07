YÖK, üniversitelerde uzaktan ve dijital ortamda eğitimin devam ettiği küresel yeni koronavirüs salgını sürecinde engelli öğrencilerin karşılaştığı farklı problemlerle ilgili harekete geçerek bir çalışma başlattı.
YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Çalışma Grubu, engelli öğrencilerin uzaktan eğitimde karşılaştığı problemlerle ilgili toplandı.
Komisyon toplantısında, engelli öğrenci temsilcisi ve üyeler uzaktan eğitim konusunda yaşanan sorunlarla ilgili komisyona bilgi verdi. Komisyonda, bazı işitme ve görme engelli öğrencilerin uzaktan eğitimleri takip edebilmek için aileleri ile birlikte derslere katılmak zorunda kaldıklarını da aktarması üzerine YÖK, engelli öğrencilere yönelik uzaktan eğitimde dikkat edilmesi gereken hususları içeren bir dizi çerçeve karar aldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitimde canlı dersler ve içerikler hazırlanırken engelli öğrencilere yönelik farkındalık oluşturacak bir dizi tedbir ve önlemleri içeren çerçeve kararı üniversitelere gönderildi.
Engelli öğrencilere yönelik farkındalık artırılarak, sunumlarda, ders hazırlıklarında ve ders anlatımlarında dikkat edilecek küçük değişikliklerin engelli öğrenciler için büyük anlam ifade ettiği bildirilirken, uzaktan öğretimin engelli öğrenciler için mümkün olduğunca erişilebilir kılmanın gerekliliği belirtildi.
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