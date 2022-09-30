YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS soruşturması açıklaması

DHA

Devam eden KPSS soruşturması ile ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, genel kurulda bu KPSS inceleme raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek. Sonuçlandığı ifade etmem mümkün şu anda" açıklamasında bulundu.