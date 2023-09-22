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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: YÖK Başkanı Özvar'dan deprem bölgelerindeki üniversite öğrencilerini ilgilendiren karar

        Son dakika haberi YÖK Başkanı Özvar'dan deprem bölgelerindeki üniversite öğrencilerini ilgilendiren karar

        Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenciler olarak eğitim alabilecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 15:34 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:18
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        Deprem bölgesindeki üniversitelerle ilgili karar
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        YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerimizin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak;

        - Fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını,

        - Enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağını üniversite senatoları karara bağlayacaktır.

        - Uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze öğretim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesine, söz konusu illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden, 1 yıl kayıt dondurma hakkı tanınmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

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