09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "'Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü' projesi kapsamında, yükseköğretim kurumlarımızda özellikle Fen ve Mühendislik programlarında 7+1; Meslek Yüksekokullarının bazı programlarında ise 3+1 “uygulamalı eğitim modeli” uygulanmaktadır.
Yükseköğretim Kurumlarımızda uygulamalı eğitim modeli kapsamında eğitim alan lisans öğrencilerimiz 7 dönem örgün eğitim, 1 dönem uygulama eğitimi; Meslek Yüksekokullarımızda önlisans eğitimi alan öğrencilerimiz ise 3 dönem örgün eğitim 1 dönem uygulama eğitimi görmektedir. Örgün eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz okullarının son dönemlerinde programın ilgili olduğu sektörün sanayide bulunan işletmelerinde, iş başında uygulamalı eğitim görmektedir.
Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizdeki pek çok işletme faaliyetlerine ara vermiş veya esnek / kısmi zamanlı çalışmaya başlamıştır. Dolayısıyla öğrencilerimizin işletmelerde uygulamalı eğitime devam etme imkânı kalmamış veya kısıtlı hale gelmiştir. Bu bağlamda YÖK olarak, uygulamalı eğitim gören öğrencilerimizin “mağduriyet yaşamamaları ve mezuniyet durumunda olan öğrencilerin sene kaybına uğramamaları için” eksik kalan eğitimlerin farklı telafi eğitimi yöntemleriyle yapılabileceği konusunda yükseköğretim kurumlarına yetki verilmiştir.
Yükseköğretim kurumlarında 7+1 ve 3+1 eğitim modelinin uygulandığı programlarda işletmede uygulamalı eğitimin kazanımları ile öğrencilerin 5-6 hafta süreyle işletmelerde uygulamalı eğitim aldıkları yükseköğretim kurumları tarafından dikkate alınacak, 2019-2020 Bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresini, uzaktan öğretim yöntemiyle “ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi” şeklinde yapabileceklerdir. Bu karar sadece 2019-2020 Bahar dönemi ile sınırlı kalacaktır."
YÖK'ün kararı bugün bütün üniversitelere gönderildi.
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