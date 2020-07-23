Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen doçentlik sözlü sınavı sonucunda başarılı olan adayların, doçentlik sözlü sınav başarı belgelerine E-Devlet üzerinden erişilmeye başlandı.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca doçentlik kadrolarına atama ek koşulunda sözlü sınav şartı bulunan üniversiteler tarafından gerçekleştirilen doçentlik sözlü sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, sözlü sınav başarı belgelerini e-devletten alabilecek.
Bu adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik No ve e-Devlet Şifresi ile giriş yaparak e-imzalı olarak düzenlenen Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı > Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi Sorgulama hizmeti ile e-devlet üzerinden kendileri edinebilecekler.
E-devlet hizmeti üzerinden oluşturulan e-imzalı Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi dışında, ayrıca fiziki Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından düzenlenmeyecek ve adaylara gönderilmeyecek.
DOKTORA/SANATTA YETERLİK DENKLİK BAŞVURULARI DA E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINABİLECEK
Yurtdışında alınan doktora ya da sanatta yeterlik unvanlarının değerlendirilmesine ilişkin denklik başvuruları e-devlet üzerinden alınmaya başlandı.
Başvurular https://www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik/YU Numarası ve e-Devlet Şifresi ile giriş yapılarak “Yurtdışı Unvan Denklik Başvuru İşlemi (Doktora/Sanatta Yeterlik)” e-devlet hizmeti üzerinden elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılacak ve aynı zamanda ilgililer e-devlet üzerinden başvuru sürecini takip edebilecekler.
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