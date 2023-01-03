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Haberler Gündem Bursa'da yoğun sisten dolayı 10 araç birbirine girdi - Güncel Bursa Haberleri

Son dakika haberi Yoğun siste 10 araç birbirine girdi

Bursa'da etkili olan sis sonucu Bursa-Karacabey yolunda aralarında TIR'larında bulunduğu 10 araç birbirine girdi.

Giriş: 03.01.2023 - 12:53 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da yoğun sisten dolayı 10 araç birbirine girdi - Güncel Bursa Haberleri
AA

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, etkili olan yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü İzmir-İstanbul Otoyolu Bursa Batı Gişeleri yakınlarında 2 TIR, minibüs ve 6 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada, araçlarda bulunanlardan 7'si yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşımda oluşan aksama ekiplerin tedbirleriyle kontrollü olarak sağlandı.

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