Alınan bilgiye göre, etkili olan yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü İzmir-İstanbul Otoyolu Bursa Batı Gişeleri yakınlarında 2 TIR, minibüs ve 6 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

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