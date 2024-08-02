Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: YKS tercih süresi 4 Ağustos'a uzatıldı

        Son dakika haberi YKS tercih süresi 4 Ağustos'a uzatıldı

        ÖSYM'den yapılan açıklamada, "YKS tercih sürelerinin 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 16:15 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        YKS tercih süresi uzatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖSYM, YKS tercih sürelerinin 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıkladı.

        ÖSYM'nin web sitesinden yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Habertürk Anasayfa