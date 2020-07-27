ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Sınav sonuçları "sonuc.osym.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.