Bakan Soylu: Demirtaş teröristtir, AİHM kararının anlamı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara tepki gösterdi. Soylu, "Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM'in kararının hiçbir anlamı yoktu, bu ikincilik tutumlar anlamsızdır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, video konferansla İl Emniyet Müdürleri ile değerlendirme toplantısında konuştu.

Van'da Yıldırım-17 Besta Operasyonu'nun başladığını duyuran Soylu, 3 bin 251 personelin görev aldığını açıkladı.

AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına da tepki gösteren Bakan Soylu, "Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM'in kararının hiçbir anlamı yoktu, bu ikincilik tutumlar anlamsızdır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uşak'ta çıplak arama iddiaları defalarca yalanlanmasına rağmen ısrar ediyorlar. Tekrar ediyorum, bunu ispatlayamayan namussuzdur" dedi.

Bakan Soylu 2017 yılında evden hırsızlık vakalarının günlük ortalamasının 282 olduğunu, 2020 yılı sonuçlarına göre bu sayının 157'ye çekildiğini açıkladı.