Türkiye'de koronavirüs salgını kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar yılbaşının yaklaşması üzerinde yeni koronavirüs yasakları uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yılbaşında seyahat yasağı olacak mı?" sorusuna "Yılbaşı gecesi kısıtlamaya tabi. Gün sayısının artıp artmama durumu gelecek hafta sonuçları ve salgının seyri belirleyecek. Kısıtlamayı genişletebilir miyiz 4 güne çıkabilir miyiz bunu salgının seyri belirleyecek. şeklinde yanıt verdi.