Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İSMEK çalışanlarına yönelik kullandığı iddia edilen sözlerle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık Şişli hakkında “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İSMEK eski bölge sorumlusu 19 kadın, Yeşim Meltem Şişli’nin kendilerine yönelik kullandığını öne sürdükleri sözlerle ilgili olarak şikayette bulunmuştu. Yapılan şikayetin üzerine savcılık, Şişli hakkında “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek" suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Yeşim Meltem Şişli’nin savcılık tarafından ifadesi alınmıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Toplantının hiçbir aşamasında iddia edilen sözleri kullanmadığını ifadesinde belirten Şişli, “Bölge sorumlularına diksiyonlarının kötü olduğunu, kapasitelerinin iyi olmadığını ve yönetici vasfına haiz olmadıklarına ilişkin herhangi bir şey söylemedim. Giyim kuşamları ve aksesuarları ile ilgili herhangi bir şey söylemedim. Yine bekar olan İSMEK bölge sorumlularının belediyedeki itfaiye personeli ile buluşturulup, tanıştırılıp, kaynaştırılması şeklinde bir ifadem olmadı” demişti.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık soruşturmasını tamamladı. Şüpheli Yeşim Meltem Şişli hakkında “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.

İddianamede, 19 kadın müşteki olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise katılan olarak yer aldı. İddianame kabul edilirse Yeşim Meltem Şişli, Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Şüpheli Yeşim Meltem Şişli ve Erkan Duyar hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla ilgili soruşturma dosyası ise ayrıldı.