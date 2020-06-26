Yeşilçam’ın Sezercik’i olarak tanınan Sezer İnanoğlu aleyhine eski avukatı tarafından vekalet ücretini tahsil edemediği gerekçesiyle önce 2 milyon liralık icra takibi başlatıldı, itiraz üzerine takip durunca itirazın iptali davası açıldı.
Yeşilçam'ın Sezercik’i olarak hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu, 2014 yılında dosyalarını takip etmesi için avukat İmral Eren ile anlaştı ve taraflar arasında 5 Temmuz 2017 tarihinde avukatlık ücret sözleşmesi imzalandı. İnanoğlu'nun davalarını takip etmeye başlayan Avukat Eren, 3 Ekim 2017’de vekillikten azledildiğini öğrendi. Azledilen Avukat Eren, 5 Temmuz 2017 tarihli vekalet sözleşmesine dayanarak İnanoğlu aleyhine 2 milyon 986 bin TL'lik icra takibi başlattı.
'VEKALET ÜCRETİNİ ÖDEMEMEK İÇİN AZLETTİ' İDDİASI
İnanoğlu, itiraz ederek aleyhindeki icra takibini durdurdu. İtiraz üzerine alacağını tahsil edemeyen Avukat Eren, bu kez dava açtı. Avukat Eren adına İstanbul Anadolu 6. Tüketici Mahkemesi'ne başvuran avukatı, müvekkilinin borçlu Sezer İnanoğlu lehine takip ettiği hukuki uyuşmazlıklar ve davalar devam ederken azledildiğini iddia ederek, İnanoğlu'nun hak kazanılan vekalet ücretini ödememek için müvekkilini azlettiğini savundu.
YÜZDE 20 İCRA İNKAR TAZMİNATI
Dava dilekçesinde, "Müvekkilim sözleşmede belirlenen avukatlık ücretine 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na göre hak kazanmıştır. Bu nedenle icra takibine yapılan haksız ve kötü niyetli itirazın iptaline karar verilmesini talep ederiz" ifadelerine yer verildi. Dilekçede, İnanoğlu'nun icra takibine yaptığı itirazın kaldırılması, icra takibinin devamı ve alacağının da yüzde 20 icra inkar tazminatı ile birlikte tahsili istendi.
BİR ŞOK DA SEZER FİLMCİLİK'E
Sezer İnanoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Sezer Filmcilik ve Sinemacılık Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye ise alacak nedeniyle başlatılan icra takibi kapsamında şirketin lisans sahibi olduğu kanala ve şirkete ait filmlerin telif haklarına haciz konuldu.
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