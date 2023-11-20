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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, Kahramanlar-28 operasyonu hakkında bilgi verdi.

Erzincan Kemah kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Kahramanlar-28 Operasyonu kapsamında, komandolar ve güvenlik korucu timleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Erzincan’ın Kemah Kırsalında Düzenlenen KAHRAMANLAR-28 Operasyonunda;



🟩1️⃣’İ YEŞİL

⬜️1️⃣’İ GRİ KATEGORİDE OLMAK ÜZERE 2️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️



21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak TORTUMLU’yu, 10 Haziran 2016… pic.twitter.com/IgzfePc6O5 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 20, 2023

"ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI"

İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde yeşil kategoride yer alan ve 3 jandarma uzman çavuşun şehit edilmesi talimatını veren "Aras Digor" kod adlı Yunus Babayiğit ve gri kategoride yer alan H.G. isimli teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. H.G. isimli teröristin ise 1 vatandaşımızın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı tespit edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz" derken, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum????. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek" ifadelerini kullandı.