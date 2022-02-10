Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulüp antrenörümüz Hakan Çalışkan, görevinden istifa etmiştir. Çalışkan'a takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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