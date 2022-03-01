Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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