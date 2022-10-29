Yasadışı geçişte 16 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan ve Suriye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6´sının FETÖ, 1'inin DEAŞ ve bir diğerinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi