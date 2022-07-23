Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz daha önce FC Shakhtar Donetsk ve FK Zenit St. Petersburg formalarını giymiş tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır” denildi.

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