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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın Türkiye genelinde eş zamanlı koronavirüs denetimi yapılacağını duyurdu.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarın Tüm Türkiye’de, salgın ile ilgili yoğun denetimin ikincisini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'de denetime katılan; yöneticilerimize ve kolluk güçlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.