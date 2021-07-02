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Son dakika haberi Yargıtay MİT TIR'ları davasında kararları onadı!

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. Eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a verilen 22 yıl 6 ay hapis cezasını ve eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'na verilen 20 yıl hapis cezası onadı.

02.07.2021 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
Yargıtay MİT TIR'ları davasında kararları onadı!

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