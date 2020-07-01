Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkındaki kararını verdi.

Fevzi Çakır'ın haberine göre Daire, İyidil hakkında Ankara İstinaf Mahkemesi’nce verilen beraat kararını bozdu. Daire, İyidil’in “darbeye teşebbüse yardım” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Bu karar uyarınca İyidil, Ankara Ağır Caze Mahkemesi’nde “darbeye teşebbüse yardım” suçundan 12,5 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yeniden yargılanacak.

İyidil, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargılandığı davada önce “ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmıştı. Dosyayı inceleyen Ankara İstinaf Mahkemesi, İyidil’in beraat ve tahliyesine karar verdi. Ancak bu karar İstinaf savcılığınca yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine İyidil, yeniden tutuklanarak cezaevine konulmuştu.