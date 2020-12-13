Yağmur suyu dolan dairede mahsur kaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu alarmın verildiği turizm kenti Antalya’da dün başlayan sağanak yağış, bugün de etkisini devam ettirdi.
İHA'nın haberine göre, sağanak yağış en çok Muratpaşa ilçesinin Güzeloba, Çağlayan ve Örnekköy Mahallelerinde etkili oldu. Barınaklar Bulvarı üzerinde rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle bir iş yeri ve apartmanın zemin katını su bastı.
ASAT ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Kuaför dükkanı su altında kalan Yusuf Güney, 80 bin TL’lik masrafı olduğunu belirterek, her sene aynı durumu yaşadıklarını belirtti.
Barınaklar Bulvarı’nın yanı sıra Rauf Denktaş Caddesi üzerinde de biriken sular refüjden aştı. Araçlar su birikintileri arasından güçlükle ilerledi. Güzeloba Kapalı Semt Pazarı önündeki sokak da aşırı yağışlardan nasibini aldı. Yaklaşık 1 metreyi bulan su birikintisinde araçlar mahsur kaldı. Sokak kenarındaki giriş kattaki birçok iş yerini su bastı. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi’nin sahile yakın kısmı da sular altında kaldı. Vatandaşların araçların suya girip mahsur kalmaması için sokak girişini traktörle kapattığı görüldü.
"GİRİŞ KATLAR SU ALTINDA KALDI"
Öte yandan sağanak yağış nedeniyle Örnekköy Sitesi’nde 100’ün üzerinde giriş kat dairesini su bastı. Yaklaşık bir metre su altında kalan dairelerde eşyalar kullanılamaz hale geldi. Suları itfaiye ekipleri motopomplarla tahliye etti. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları boşalttı. Islanan eşyalar daireden dışarı çıkartıldı. Sular altında kalan bir dairede çıktığı sandalyenin üzerinde kurtarılmayı bekleyen Gürcistan uyruklu Maria Dolidze’nin yardımına da itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Dolidze, yatak odasının penceresinden demirler kesilerek kurtarıldı.
Gürcü uyruklu Maria Dolidze, dairesinin su altında kalması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Neye uğradığını anlamadığını dile getiren Dolidze, “Su bastı, içeri girdi. Tüm eşyalarım ıslandı. Koltuklarım dahi ıslak. İçerideydim beni yatak odasının penceresinden çıkardılar.” dedi.
Site sakinlerinden bir kişi, “Kadın sandalyenin üstünde kurtarılmayı bekliyordu. Hemen itfaiyeye haber verdik. Yatak odasındaki demir kesildi ve kadın kurtarıldı. Eğer bu kadını biz görmesek belki ölebilirdi. Engelli bir kişi olsa zaten ölmüştü. Yan daire hâlâ sular altında. Yağmur devam ediyor, tedirginiz.” ifadelerine yer verdi.
"FELAKETİ YAŞADIK"
Evi su altında kalan Selenay Şener de, “Tam bir felaketti, bittik her şeyimiz gitti. Hayvanlarımı kurtarmaya çabaladım. Yarıya kadar su bastı. Her şey gitti. Rögarlar taştı, pis sular geldi. Eşyaların hepsini atacağız.” diye konuştu.
Su baskınının ardından temizlik çalışması yapan Murat Şahin, "Buraya bir felaket geldi. Hiçbir eşyamız kalmadı. Rezillik diz boyu, gece yine yağacak temizlik yapıyoruz. Giriş kattaki tüm daireler zarar gördü. 200’ün üzerinde daire etkilenmiştir. Su seviyesi yüksek olunca ne yapılabilir ki. İnsanlar suyun içinde kaldı.” dedi. Öte yandan sağanak yağış aralıklarla kentte etkisini devam ettiriyor.
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