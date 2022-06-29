Xavi Simons PSV'de

Hollanda ekiplerinden PSV, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki genç yetenek Xavi Simons'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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