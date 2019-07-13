Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden kullanılmıyor? soruları popüler mesajlaşma ve fotoğraf ve video gönderme uygulaması olan Whatsapp kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Whatsapp uygulamasında mesajlaşmak isteyen bazı kullanıcılar fotoğraf, resim ya da video gönderirken sorun yaşıyor. Peki Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden kullanılmıyor? İşte Whatsapp'ta "resim ve video göndermiyor" sorunu detayları...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal ağ Whatsapp'a ABD, Avrupa (özellikle de Almanya'da) ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde erişim sıkıntısı yaşanıyor. Whatsapp erişim sorununa yönelik henüz resmi bir açıklama gelmiş bulunmuyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNU