TRT Spor'a konuşan Wout Weghorst'un açıklamalarından öne çıkanlar:

''Her şey yolunda, çalışmalar çok iyi gidiyor. Yeni sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Burnley ile küme düştükten birkaç gün sonra Beşiktaş'tan bana teklif geldi. İlgi çekici bir teklifti. Beşiktaş'a gelmek kariyerim açısından önemli bir adım oldu. Transfer döneminde Beşiktaşlı taraftarlardan belki milyonlarca mesaj aldım. Bu benim için inanılmaz bir histi.''

''Biz şu anda çift forvet oynuyoruz. Önemli olan hocamızın istediği sistemi en iyi şekilde uygulayabilmemiz. Ghezzal ile şimdiden bir uyum yakaladık, inanılmaz bir oyuncu. Valerien Ismael ile daha önce de konuşmuştuk. Benden beklentilerini biliyorum, onun oyun anlayışına uygun bir oyuncuyum. Futbola başladığım günden beri en iyi halimi ortaya çıkarmak için profesyone ekibimle çalışıyorum.''

''Ligin ilk maçına yüzde yüz hazır olacağım. Takım arkadaşlarımla fiziksel anlamda benzer bir seviyedeyim. Beşiktaş için savaşacağım, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Türkiye'de gol kralı olmak istiyorum.''