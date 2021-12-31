Visca'da pazarlıklar sürüyor

Trabzonspor, Başakşehir'de ayrılması gündemde olan Edin Visca için hamlelerine devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği oyuncu için Başakşehir ile görüşen bordo-mavililer fiyat indirimi bekliyor. 31 yaşındaki oyuncu için kapıyı 8 milyon Euro'dan açan Başakşehir, daha sonra bu fiyatı 6 milyon Euro seviyelerine çekti. Trabzonspor ise "3 milyon Euro'dan fazla vermeyiz" cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin ise oyuncu için 5 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.