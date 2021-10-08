Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda milli sporcumuz Viktoria Zeynep Güneş 200m kurbağalamada 2:22.23 derecesiyle altın madalya kazandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."