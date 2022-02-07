Vieira'nın sözleşmesi feshedildi

Medipol Başakşehir, Miguel Vieira´nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Miguel Vieira. Futbolcumuz Miguel Vieira´nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira´ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.