Van'da paniğe yol açan deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü İran'ın Marand şehri ila Van'ın Başkale ilçeleri arasında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.37'de meydana gelen depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğu açıklandı.