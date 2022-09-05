Van'da paniğe yol açan deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'ın Başkale ilçesinde saat 11.49'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin de 12 kilometre olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.