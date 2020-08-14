Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda Gri Liste'deki terörist öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 500 bin lira ödülle aranan Gri liste'de yer alan "Destan" kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edildi.