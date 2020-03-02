Van'da çığ düştü! Bu kez korkulan olmadı! - haberler

DHA

Van'ın Başkale ilçesinde düşen çığ nedeniyle kapanan Esenyamaç Mahallesi'nin yolu, yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

DHA'nın haberine göre, Başkale ilçesinde depremde etkilenen Esenyamaç Mahallesi yoluna dün çığ düştü. Ulaşıma kapanan yol için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Bir dozer ve bir ekskavatör ile yapılan çalışmayla kar kütlesi temizlenerek, yol yeniden ulaşıma açıldı.