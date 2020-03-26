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Van'ın Başkale ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 08,39'da merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan bir deprem oldu. Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre bölgelerden de hissedildi.

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