Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tüm valiliklerde bugün saat 09.00'da önce il idare kurulları ardından pandemi kurulları toplanacak.

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