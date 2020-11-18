Vali Yerlikaya'dan uyarı: Can alma

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşları uyararak, "Can alma" dedi.

İstanbul Valisi, vatandaşlara çağrı yaparak, kurallara iki ay uyulması gerektiğini söyledi.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Maskeyi kurallara uygun takalım, mesafeye dikkat edelim, yeni kurallara uyalım ki daha ileri gidecek kısıtlama tedbirleri istemiyorsak. Rakamları en minimum hale getirmeyi başardık, yine yaparız. Can alma diyoruz, sokağa çıkma, çıkmak zorundaysan maskeyle mesafeyle kurallara uy. Misafir çağırma, misafirliğe gitme diyoruz. Kurallara uymayanları ikaz edersek buradan çıkarız. 21 Ağustos bu yana 3 milyon 319 bin 917 denetim yapmışız dün. 21 milyon ceza yazmışız, bunun çoğu sigara yasağından dolayı" dedi.