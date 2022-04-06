Beşiktaş'ta, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Teknik direktör Valerien İsmael'in, oyuncularının isteğinden memnun olduğu öğrenildi.

Antrenmanları genelde 1 saat tutan 46 yaşındaki teknik adam, çalışmaları yüksek tempoda yaptırıyor.

Valerien Ismael, antrenmanlarda 3 konuya ağırlık veriyor.

Fransız teknik adam; oyuncularına özellikle pozisyon alma, pres ve fiziksel çalışmalar yaptırıyor.

Valerien Ismael'in kuralları da ortaya çıkmaya başladı.

İstanbul'a geldiğinden beri tesislerde kalan 46 yaşındaki teknik adam, futbolcuları antrenmandan 1 saat önce tesise çağırıyor.

Ümraniye personeli ise antrenmandan 2 saat önce tesise giriş yapmak zorunda.

Ligin kalanı için takımın çalışma düzeni ve genel kurallarla alakalı radikal değişiklikler yapmayı düşünmeyen Valerien Ismael'in, önümüzdeki sezondan itibaren kendi düzenini tesislerde sağlayacağı belirtildi.

Diğer yandan Fransız teknik adam, ilk kez Beşiktaş taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Fransız çalıştırıcı, siyah beyazlı takımın başındaki ilk maçına Trabzon deplasmanında çıkmıştı.

Cumartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesi, Valerien Ismael'in Vodafone Park'taki ilk maçı olacak.