Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael İstanbul'a geldi.

Fransız teknik adam, geldiği İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş Kulübü görevlileri tarafından karşılandı.

VALERIEN ISMAEL KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde Fransa, İngiltere ve Almanya liglerinde forma giyen Valerien Ismael, futbolu bıraktığı Hannover'de profesyonel yönetici olarak görev aldı.

2009-2011 yılları arasında yöneticilik yapan ve ardından teknik adamlığa adım adan Ismael, Hannover'in rezerv takımını 2 yıl çalıştırıp ardından Wolfsburg'un rezerv takımının başına geçti. Buradaki 1 sezonluk tecrübesinin ardından önce Nürnberg'i ve daha sonra da Wolfsburg'u çalıştıran Valerien Ismael, ardından Almanya'nın dışına çıktı ve Yunanistan ekibi Apollon'la anlaştı.

Temmuz ayında başlayan Yunanistan macerası ağustos ayında sona eren 46 yaşındaki teknik adam, bir sezon sonra ise Avusturya ekibi LASK'ın teknik direktörü oldu. LASK'ta beklenenin üzerinde bir performans sergileyen Ismael, ardından ise Ada'nın yolunu tutarak Barnsley ile anlaştı.

ÜÇLÜ SAVUNMA OYNATIYOR

Bu sezon başında West Bromwich'le anlaşan Valerien Ismael, Championship'e iyi başlasa da sezonun geri kalanında beklentinin altında kaldı ve şubat ayında görevinden alındı. Fransız çalıştırıcı 3-4-3 dizilimini tercih ediyor.