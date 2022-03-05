Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Erol Akbulut, Ebru Kaya

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Orthmann, Ada Germen, Polen Ünver, İrem Çor)

Setler: 25-20, 25-15, 25-20

Süre: 84 dakika (28, 27, 29)

VakıfBank, Mislicom Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları’nı konuk etti. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek ligde üst üste 12. galibiyetini aldı. VakıfBank’ta, Gabi 14 sayı ile takımının en skorer ismi olurken Kübra Akman 9, Isabelle Haak ve Zehra Güneş 7’şer sayı kaydetti.