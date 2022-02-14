VakıfBank'ta hedef 6'da 6

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde son grup maçını oynayacak. B Grubu’nda liderliği garantileyen sarı-siyahlılar, son maç ile altıncı zafere ulaşmak için Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse’u konuk edecek. Karşılaşma 17.00’de başlayacak.

Guidetti: “Güzel bir oyun sunmak istiyoruz”

Karşılaşma ile ilgili konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Gruptaki son maçımızda, bizi gerek ligde gerekse Şampiyonlar Ligi’nde hiç yalnız bırakmayan taraftarlarımıza güzel bir oyun sunmak istiyoruz. Takımımızda eksik yok. İyi bir oyun ortaya koyarak grup sürecini galibiyetle kapatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş: “Ritmimizi korumak adına önemli bir maça çıkıyoruz”

VakıfBank’ın yıldız orta oyuncusu Zehra Güneş ise karşılaşmanın önemine değinirken, “Son grup maçımıza çıkıyoruz ve liderliği garantiledik ancak çeyrek final öncesinde ritmimizi devam ettirmek adına önemli bir maça çıkıyoruz. Enerjimizi koruyarak bu maçı da kazanmak istiyoruz” dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanan ve grup liderliğini garantileyen VakıfBank, ASPTT Mulhouse’u deplasmanda 3-0’lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı.