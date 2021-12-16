Salon: Ankara

Hakemler: Kovar Vlastimil, (Çekya), Pawel Burkiewicz (Polonya)

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabri, Zehra Güneş, Haak, Hackley (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Derya Cebecioğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Kübra Akman)

Altay Clup: Radenkovic, Anarkulova, Ufimtseva, De La Cruz, Kodola, Anikonova (Sitkazinova, Beket, Meister, Nurbergenova, Balagazinova, Kenzhebaeva, Belova, Issayeva)

Setler: 25-13, 25-10, 25-17

Süre: 60 dakika (19, 18, 23)

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