VakıfBank - Nilüfer Belediyespor: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Tuğba Şenoğlu 13, Kübra Akman 9, Meryem Boz 12, Michelle Bartsch-Hackley 5, Derya Cebecioğlu 7, Zehra Güneş 12

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Aslı Tecimer 7, Defne Başyolcu 2, Natalia Dumcheva 3, Melis Durul 4, Fulden Ural 1, Sude Naz Uzun 2, Deniz Emrelli 4, Hilal Kocakara 3, Emily Maglio 10

SETLER: 25-15, 25-17, 25-20

SÜRE: 71 dakika (21', 24', 26')