VakıfBank, Melissa Vargas'ı istiyor

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Sultanlar Ligi'nin şampiyonluk adaylarından VakıfBank, sezon başında transfer ettiği Paola Egonu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Egonu'nun boşluğunu yıldız bir oyuncu ile doldurmak isteyen VakıfBank, Eczacıbaşı'ndan Tijana Boskovic'i kadrosuna katmak istedi.

Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı'nın Tijana Boskovic ile sözleşme uzatması nedeniyle Sırp oyuncudan olumsuz dönüş aldı.

VakıfBank bu kez rotasını, Fenerbahçe Opet'in yıldızı Melissa Vargas'a çevirdi. Volleyball News'in haberine göre Melissa Vargas da VakıfBank'ın teklifini reddetti.

Öte yandan VakıfBank'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Egonu ile Fenerbahçe Opet'in yanı sıra Avrupa'dan iki takımın daha ilgilendiği öne sürüldü.

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