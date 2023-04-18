VakıfBank, Kuzeyboru'ya set vermedi

VakıfBank'ta Aleksia Karutasu 20 sayıyla en skorer isim olurken; Nika Daalderop 16, Kara Bajema 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. VakıfBank sıradaki maçında Çukurova Belediyesi Adana Demir Spor ile karşılacak. Adana'daki mücadele 23 Nisan Pazar 14.00'te başlayacak.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk setinde, son bölümünde iyi bir seri yakalayan sarı-siyahlılar 25-23'lük skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette baştan sona üstün olan VakıfBank 25-15 ile durumu 2-0'a getirdi. Son seti de 25-17 alan VakıfBank mücadeleyi 3-0 kazandı.