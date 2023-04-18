Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Voleybol

VakıfBank, Kuzeyboru'ya set vermedi

VakıfBank, Sultanlar Ligi 25. hafta mücadelesinde Kuzeyboru'yu ağırladı. Sarı-siyahlılar, Aksaray temsilcisine set vermeden kazanarak bu sezonki 22. galibiyetini aldı

Giriş: 18.04.2023 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
VakıfBank, Kuzeyboru'ya set vermedi

VakıfBank, ligdeki galibiyet serisini sürdürüyor. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet sayısını 22'ye çıkarttı.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk setinde, son bölümünde iyi bir seri yakalayan sarı-siyahlılar 25-23'lük skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette baştan sona üstün olan VakıfBank 25-15 ile durumu 2-0'a getirdi. Son seti de 25-17 alan VakıfBank mücadeleyi 3-0 kazandı.

VakıfBank'ta Aleksia Karutasu 20 sayıyla en skorer isim olurken; Nika Daalderop 16, Kara Bajema 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. VakıfBank sıradaki maçında Çukurova Belediyesi Adana Demir Spor ile karşılacak. Adana'daki mücadele 23 Nisan Pazar 14.00'te başlayacak.

VAKIFBANK - KUZEYBORU: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

VAKIFBANK: Buket Gülübay 4, Nika Daalderop 16, Bahar Akbay 8, Aleksia Karutasu 20, Kara Bajema 10, Kübra Akman 4, Ayça Aykaç (L), Gabi,

KUZEYBORU: Sabriye Dikmen 1, Arelya Karasoy 1, Annie Mitchem 8, Merve Atlıer 9, Hanna Klimets 10, Miroslava Paskova 1, Dilek Kınık (L), Ezgi Bektaş 3, Polina Rahimova 2

SETLER: 25-23, 25-15, 25-17

SET SÜRELERİ: 26', 22', 21'

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Putin, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden Herson'a gitti
Putin, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden Herson'a gitti
TBMM, '23 Nisan' özel gündemiyle toplanacak
TBMM, '23 Nisan' özel gündemiyle toplanacak
Dışişleri'nden Sudan'daki Türk vatandaşlarına uyarı
Dışişleri'nden Sudan'daki Türk vatandaşlarına uyarı
Nişan atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü!
Nişan atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.