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Vakıfbank İlkbank'a set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 16. haftasında VakıfBank, İlbank’ı 3-0 mağlup etti

Giriş: 28.01.2023 - 17:01 | Güncelleme: ABONE OL
Vakıfbank İlkbank'a set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi’nin 16. haftasında VakıfBank, İlbank’ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla VakıfBank ligdeki 15. galibiyetini elde ederken, İlbank ise 16. maçından da mağlup ayrıldı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Selçuk Görmen, Onur Coşkun

VakıfBank: Buket Gülübay, Kübra Akman, Derya Cebecioğlu, Carutasu, Bajema, Bahar Akbay (Aylin Acar)

İlbank: Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Aysun Aygör, Fatma Nur Erdoğan, Sude Pehlivan, Ecesu Soner (Sinem Bayazıt, Melda Güler, Selen Ursavaş)

Setler: 25-17, 25-20, 25-19

Süre: 64 dakika (19, 22, 23)

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